Łącznik ataku Fin Smith wrócił po kontuzji łydki i wyjdzie w podstawowym składzie reprezentacji Anglii na mecz z Australią. Będzie to pierwszy test Anglików tej jesieni w ramach Nations Championship, który odbędzie się w niedzielę, informuje BBC Sport.

24-letni Smith rozpoczynał na pozycji numer 10 pięć poprzednich meczów Anglii. Jego udział w spotkaniu z Australią stał pod znakiem zapytania po tym, jak pod koniec meczu Northampton z Leicester 24 października opuścił boisko. Podczas tegorocznego Pucharu Sześciu Narodów Smith wyprzedził George’a Forda w hierarchii łączników ataku reprezentacji.

Powrót Bena Curry’ego

W podstawowym składzie znalazł się także skrzydłowy młyna Ben Curry, który wraca do meczów testowych po 16 miesiącach, w trakcie których miał problemy z kontuzjami. Jego brat bliźniak Tom Curry nie zagra z powodu nowego urazu, którego doznał na treningu w tym tygodniu.

W artykule zaznaczono, że Ben Curry może być ważny w walce o piłkę po szarżach, w której po stronie Australii wyróżniają się Fraser McReight i Carlo Tizzano. Może to pomóc Anglii zapewniać szybką piłkę Smithowi i zawodnikom formacji ataku.

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Inne zmiany w składzie

Na skrzydle zagra klubowy kolega Smitha z Northampton, Tommy Freeman. Obrońca George Furbank, który latem przeszedł do Harlequins, w razie potrzeby może występować jako pierwszy rozgrywający.

Alex Coles rozpocznie mecz w drugiej linii, wyprzedzając George’a Martina, a Henry Slade został wybrany na pozycję zewnętrznego centra. Joe Marchant i Will Joseph nie znaleźli się w 23-osobowej kadrze.

Fin Baxter, który po 10-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy rozegrał zaledwie dwa mecze, wystąpi na pozycji lewego filara. Na ławce rezerwowych znajdą się Ellis Genge i Will Stuart, a zawodnik Exeter Greg Fisilau może rozegrać swój pierwszy mecz w reprezentacji Anglii.

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