Флай-хав Фин Смит восстановился после травмы икры и выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч против Австралии. Это будет первый тест англичан этой осенью в рамках Nations Championship, который состоится в воскресенье, сообщает BBC Sport.

24-летний Смит начинал на позиции №10 пять предыдущих матчей Англии. Его участие в игре с Австралией было под вопросом после того, как он покинул поле в конце матча «Нортгемптона» против «Лестера» 24 октября. Во время нынешнего Кубка шести наций Смит опередил Джорджа Форда в иерархии флай-хавов сборной.

Возвращение Бена Карри

В стартовый состав также вошёл фланкер Бен Карри, который возвращается к тестовым матчам после 16 месяцев, на протяжении которых испытывал проблемы с травмами. Его брат-близнец Том Карри не сыграет из-за новой травмы, полученной на тренировке на этой неделе.

В материале отмечается, что Бен Карри может быть важен в борьбе за мяч после захватов, где у Австралии выделяются Фрейзер Макрейт и Карло Тиццано. Это может помочь Англии обеспечивать быстрый мяч для Смита и игроков задней линии.

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Другие изменения в составе

На фланге сыграет партнёр Смита по «Нортгемптону» Томми Фримен. Фулбек Джордж Фербенк, перешедший летом в «Харлекуинз», при необходимости может действовать в качестве первого принимающего.

Алекс Коулз начнёт матч во второй линии, опередив Джорджа Мартина, а Генри Слейд выбран на позицию внешнего центра. Джо Марчант и Уилл Джозеф не вошли в заявку из 23 игроков.

Фин Бакстер, который после 10-месячного перерыва из-за травмы стопы провёл лишь два матча, сыграет на позиции левого столба. На скамейке запасных будут Эллис Гендж и Уилл Стюарт, а форвард «Эксетера» Грег Фисилау может провести свой первый матч за сборную Англии.

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