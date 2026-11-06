В Нигерии продолжительные ливни и подтопления сокращают урожаи водяного листа — одного из самых распространенных листовых овощей в стране. На фермах в южном штате Кросс-Ривер растения не успевают созреть из-за переувлажнения почвы, а на рынках сократилось предложение и выросли цены, сообщает Mongabay.

Фермер Эноно Кока из Калабара рассказала, что большая часть ее посевов погибла после непрерывных дождей в августе и сентябре. Другая фермер, Джой Дэвид Окон, отметила, что посаженные в августе стебли водяного листа после обильных осадков оказались на заболоченном, заросшем сорняками участке.

Избыток и нехватка воды

Водяной лист, или Talinum fruticosum, выращивают преимущественно на юге Нигерии; его используют, в частности, для супов эдиканг-иконг и афанг. Растение часто размножают стеблевыми черенками, которым требуется не менее 30 дней для созревания.

Исследователи из Канады, Ганы, Шри-Ланки и США в тепличном эксперименте сравнили реакцию этой культуры на засуху и длительное переувлажнение. Они установили, что заболачивание ухудшает рост растений, однако сильная засуха наносит еще больший ущерб: площадь листьев при избытке воды уменьшалась в 1,9 раза, а при засухе — в 3,8 раза. По словам аграрного исследователя Эфоо Бава Нуцукпо, длительное переувлажнение может нарушать работу корней, фотосинтез и формирование биомассы.

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В Нигерии сезон дождей обычно длится с апреля по октябрь, а мелкие фермеры, составляющие около 80% фермерского населения страны, в значительной степени зависят от осадков. В то же время анализы осадков указывают на тенденцию к их увеличению в южных и прибрежных районах, где ливни часто вызывают наводнения.

Дефицит на рынках

Нехватка водяного листа уже сказалась на продавцах, покупателях и заведениях общественного питания. Один из торговцев в Калабаре сообщил, что после убытков от испорченного товара теперь закупает примерно вдвое меньше овоща. Жительница штата Риверс Фейт Онаи сказала, что небольшой пучок водяного листа на рынке стоит 1 000 найр, тогда как ресторатор Маргарет Ибок отметила, что цена нужного ей количества овоща выросла с 3 000 до 8 000 найр.

Ученые считают, что круглогодичную доступность культуры можно улучшить благодаря управлению водными ресурсами. Среди предложенных мер — обустройство дренажа и поднятие грядок в районах с продолжительными осадками. В то же время высокотехнологичные системы выращивания в контролируемой среде остаются недоступными для многих мелких фермеров из-за стоимости их установки.

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