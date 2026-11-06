W Nigerii długotrwałe ulewy i podtopienia zmniejszają zbiory waterleaf, jednego z najpowszechniejszych warzyw liściastych w kraju. Na farmach w południowym stanie Cross River rośliny nie zdążają dojrzeć z powodu nadmiernego uwilgotnienia gleby, a na rynkach zmniejszyła się podaż i wzrosły ceny, informuje Mongabay.

Rolniczka Enono Koka z Calabar powiedziała, że większość jej upraw obumarła po nieustannych deszczach w sierpniu i wrześniu. Inna rolniczka, Joy David Okon, zaznaczyła, że łodygi waterleaf posadzone w sierpniu po obfitych opadach znalazły się na podmokłej, zarośniętej chwastami działce.

Nadmiar i niedobór wody

Waterleaf, czyli Talinum fruticosum, uprawia się głównie na południu Nigerii; jest wykorzystywany między innymi do zup edikang ikong i afang. Roślinę często rozmnaża się przez sadzonki łodygowe, które potrzebują co najmniej 30 dni, aby dojrzeć.

Badacze z Kanady, Ghany, Sri Lanki i Stanów Zjednoczonych porównali w eksperymencie szklarniowym reakcję tej uprawy na suszę i długotrwałe nadmierne uwilgotnienie. Ustalili, że zabagnienie pogarsza wzrost roślin, jednak silna susza powoduje jeszcze większe szkody: powierzchnia liści przy nadmiarze wody zmniejszała się 1,9 raza, a podczas suszy — 3,8 raza. Według badacza rolnictwa Efoo Bawa Nutsukpo długotrwałe nadmierne uwilgotnienie może zakłócać funkcjonowanie korzeni, fotosyntezę i tworzenie biomasy.

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W Nigerii pora deszczowa zwykle trwa od kwietnia do października, a drobni rolnicy, którzy stanowią około 80% rolniczej ludności kraju, w dużej mierze zależą od opadów. Jednocześnie analizy opadów wskazują na tendencję do ich wzrostu w południowych i nadbrzeżnych regionach, gdzie ulewy często powodują powodzie.

Niedobory na rynkach

Niedobór waterleaf już wpłynął na sprzedawców, kupujących i lokale gastronomiczne. Jeden z handlarzy w Calabar powiedział, że po stratach spowodowanych zepsutym towarem kupuje obecnie około dwa razy mniej tego warzywa. Mieszkanka stanu Rivers Faith Onai powiedziała, że mały pęczek waterleaf kosztuje na rynku 1 000 nair, podczas gdy restauratorka Margaret Ibok zaznaczyła, że cena potrzebnej jej ilości warzywa wzrosła z 3 000 do 8 000 nair.

Naukowcy uważają, że całoroczną dostępność tej uprawy można poprawić dzięki gospodarowaniu zasobami wodnymi. Wśród proponowanych działań są budowa drenażu i podnoszenie zagonów na obszarach z długotrwałymi opadami. Jednocześnie zaawansowane technologicznie systemy uprawy w kontrolowanym środowisku pozostają niedostępne dla wielu drobnych rolników ze względu na koszty ich instalacji.

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