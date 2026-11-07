17-letnia tajwańska sportsmenka Chen Min-hsin zdobyła złoty medal w grze pojedynczej kobiet w tenisie stołowym na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. W finale w Dakar Expo Center pokonała reprezentantkę Singapuru Loi Min Ying, informuje Taipei Times.

Przebieg finału

Chen prowadziła 2:1 w setach, jednak miała trudności w czwartym secie. W piątym odzyskała kontrolę nad grą i wykorzystała trzecią piłkę setową, obejmując prowadzenie 3:2.

W szóstym secie tenisistki doprowadziły do remisu 10:10. Następnie reprezentantka Tajwanu wygrała dwie kolejne wymiany i zdobyła złoty medal.

Klasyfikacja medalowa

To zwycięstwo było pierwszym złotym medalem Tajwanu w tenisie stołowym w historii Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Jednocześnie był to czwarty medal Tajwanu w tej dyscyplinie od jej debiutu na igrzyskach w 2010 roku.

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Po finale Chen powiedziała, że mecz był trudny. Jak zaznaczyła, starała się utrzymywać równe tempo, skupiać się na każdej pojedynczej wymianie i walczyć mimo zmęczenia.

Trener zawodniczki Huang Sheng-sheng zaznaczył, że Loi, rozstawiona w turnieju z numerem 10, wykonywała wysokiej jakości uderzenia. Chen zdołała jednak skorygować taktykę i wybić rywalkę z rytmu.

Po 52 z 153 zawodów w Senegalu Tajwan zajmował 10. miejsce w klasyfikacji medalowej z jednym złotym, dwoma srebrnymi i dwoma brązowymi medalami. Prowadziła Japonia z ośmioma złotymi, dwoma srebrnymi i czterema brązowymi medalami.

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