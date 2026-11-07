W hotelu Marriott Executive Apartments w dzielnicy Gachibowli indyjskiego miasta Hajdarabad znaleziono martwego 41-letniego obywatela USA Mitchella Briana Lee. Policja w Gachibowli, podlegająca komendzie Cyberabad, zarejestrowała sprawę podejrzanej śmierci i rozpoczęła śledztwo.

Nie odpowiadał na telefony

Jak podaje NDTV, Lee był mieszkańcem Kalifornii i przybył do Hajdarabadu 2 listopada w podróż służbową wraz ze swoim partnerem biznesowym Davidem. Mieszkali w tym samym hotelu, a Lee zatrzymał się w pokoju 1218 na 12. piętrze.

Według wstępnych informacji mężczyzna przestał odbierać telefony wieczorem 4 listopada. Po kilku nieudanych próbach skontaktowania się z nim pracownicy hotelu podejrzewali, że gościowi mogło się coś stać.

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Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci

5 listopada około godziny 18:30 pracownicy hotelu otworzyli pokój uniwersalnym kluczem i znaleźli Lee nieprzytomnego na łóżku. Wezwali pogotowie ratunkowe pod numerem 108. Medycy, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili zgon mężczyzny.

Po zawiadomieniu przez administrację hotelu policja przybyła do hotelu, dokonała oględzin miejsca zdarzenia i zarejestrowała sprawę. Funkcjonariusze ustalają okoliczności śmierci, a dodatkową jasność co do jej przyczyny mają, jak się oczekuje, przynieść wyniki sekcji zwłok.

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