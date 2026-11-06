尼日利亚将于2028年举办非洲全球时尚运动会。来自不同国家的参赛者将参加七个与设计、工艺、纺织品加工和创新相关的项目竞赛，Premium Times Nigeria报道。

比赛由非洲时尚联合会（CAFA）发起。该组织表示，该项目旨在汇集设计师、投资者和政府代表，展示非洲创造力，并在该大陆的时尚产业中寻找商业机会。

每三年举行一次比赛

CAFA主席阿雷·莱·拉博德在拉各斯举行的一场活动上宣布了这一计划，该活动纪念《非洲时尚产业发展宪章》发布一周年。该活动与Creative Africa Nexus 2026周末同期举行。

根据CAFA的构想，运动会将每三年举行一次，在非洲国家和国际主办方之间轮流举办。参赛国家还应向一件名为“World Cloth”的共同作品中添加一根线。

这项比赛是CAFA通过政策改革、本地生产、投资和国际合作发展非洲时尚和纺织产业的更广泛战略的一部分。

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宪章与纺织品生产

拉博德表示，非洲时尚经济规模估计为600亿美元，不过依其评估，其潜力可达5000亿美元。他列举的问题包括制造基础设施不足、融资有限以及专业标准薄弱。

根据他引用的联合国教科文组织2023年数据，非洲54个国家中有37个生产棉花。与此同时，该大陆每年出口约155亿美元的纺织品，并进口价值231亿美元的纺织品、服装和鞋类。

尼日利亚于2025年11月5日签署《非洲时尚产业发展宪章》，成为首个加入这一框架的国家。CAFA还在研究与奥地利和土耳其建立伙伴关系的可能性，以建立一家服务非洲国家的中央纺织厂。

据CAFA称，卢旺达正推进其参与该宪章的正式化，并可能成为第二个参与国和东非首个参与国。该组织还正与利比里亚和加纳进行讨论。

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