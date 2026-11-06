Нигерия примет Африканские глобальные игры моды в 2028 году. Участники из разных стран будут соревноваться в семи дисциплинах, посвященных дизайну, ремеслам, работе с текстилем и инновациям, сообщает Premium Times Nigeria.

Инициатором соревнований выступает Конфедерация африканской моды (CAFA). Организация заявила, что проект должен объединить дизайнеров, инвесторов и представителей правительств для презентации африканского творчества и поиска деловых возможностей в индустрии моды континента.

Соревнования раз в три года

Президент CAFA Ааре Лай Лабоде объявил о планах в Лагосе во время мероприятия, посвященного первой годовщине Хартии развития африканской индустрии моды. Мероприятие прошло параллельно с уикендом Creative Africa Nexus 2026.

По замыслу CAFA, игры будут проводиться раз в три года, чередуя африканские страны и международных хозяев. Страны-участницы также должны добавлять нить к общему изделию, которое назвали World Cloth.

Соревнования являются частью более широкой стратегии CAFA по развитию африканских отраслей моды и текстиля посредством изменений политики, местного производства, инвестиций и международного партнерства.

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Хартия и текстильное производство

Лабоде заявил, что африканская экономика моды оценивается в 60 миллиардов долларов, хотя ее потенциал, по его оценке, может достичь 500 миллиардов долларов. Среди проблем он назвал недостаточную производственную инфраструктуру, ограниченное финансирование и слабые профессиональные стандарты.

Согласно приведенным им данным ЮНЕСКО за 2023 год, хлопок производят 37 из 54 африканских стран. В то же время континент ежегодно экспортирует текстиль примерно на 15,5 миллиарда долларов, а импортирует текстиль, одежду и обувь на 23,1 миллиарда долларов.

Нигерия подписала Хартию развития африканской индустрии моды 5 ноября 2025 года, став первой страной, присоединившейся к этой рамочной программе. CAFA также изучает возможность партнерств с Австрией и Турцией для создания центральной текстильной фабрики, которая будет обслуживать африканские страны.

По данным CAFA, Руанда движется к формализации участия в хартии и может стать второй страной-участницей и первой в Восточной Африке. Организация также ведет обсуждения с Либерией и Ганой.

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