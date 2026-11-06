В Эстонии банки получили право временно приостанавливать подозрительные платежи, связываться с полицией и обмениваться информацией с другими финансовыми учреждениями. Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает ERR News.

Переводы новым получателям

Банки планируют применять новое право, в частности, когда клиент переводит необычно крупную сумму новому получателю. При этом финансовые учреждения не могут вмешиваться во все операции.

Руководительница направления по предотвращению мошенничества Эстонской банковской ассоциации Сандра Хорма отметила, что часть клиентов может негативно воспринять задержку платежа, поскольку обычно убеждена в необходимости совершить операцию. По ее словам, банки стремятся защитить людей в случаях, когда видят, что клиент общается с мошенником.

В прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников почти 30 млн евро. Вернуть деньги смогли лишь несколько процентов пострадавших.

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Больше операций с наличными

В то же время в 2026 году в Эстонии существенно выросли снятие наличных и их использование. Хорма отметила, что в отделениях банков в таких случаях было очень трудно что-либо сделать. Она также рассказала о случаях, когда люди объясняли продажу квартир якобы переездом в Россию для лечения.

В октябре Суд Европейского союза постановил, что банк должен нести ответственность и возместить средства клиенту, если мошенник совершил перевод без согласия пострадавшего. В то же время юристы не ожидают, что это решение приведет к росту выплат компенсаций в Эстонии.

Smart-ID и звонки

Адвокат Ксения Кравтшенко объяснила, что, когда клиент сам вводит данные безопасности и передает их мошеннику после телефонного звонка, банк не считает такой платеж несанкционированным. Эстония также рассматривала механизм, который блокировал бы ввод PIN-кодов Smart-ID во время звонка, однако от этой идеи отказались из-за приоритета удобства пользователей.

Создатель Smart-ID Калев Пиль отметил, что такое ограничение могло бы прерывать звонки в WhatsApp или Messenger во время обычных платежей, например когда группа друзей покупает билеты.

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