Nigeria będzie gospodarzem Afrykańskich Globalnych Igrzysk Mody w 2028 roku. Uczestnicy z różnych krajów będą rywalizować w siedmiu dyscyplinach poświęconych projektowaniu, rzemiosłu, pracy z tekstyliami i innowacjom, informuje Premium Times Nigeria.

Inicjatorem zawodów jest Konfederacja Mody Afrykańskiej (CAFA). Organizacja oświadczyła, że projekt ma połączyć projektantów, inwestorów i przedstawicieli rządów, aby prezentować afrykańską twórczość oraz szukać możliwości biznesowych w przemyśle modowym kontynentu.

Zawody co trzy lata

Prezydent CAFA Aare Lai Labode ogłosił plany w Lagos podczas wydarzenia z okazji pierwszej rocznicy Karty Rozwoju Afrykańskiego Przemysłu Mody. Wydarzenie odbyło się równolegle z weekendem Creative Africa Nexus 2026.

Zgodnie z zamysłem CAFA igrzyska będą odbywać się co trzy lata, naprzemiennie w krajach afrykańskich i u międzynarodowych gospodarzy. Kraje uczestniczące mają również dodawać nić do wspólnego wyrobu nazwanego World Cloth.

Zawody są częścią szerszej strategii CAFA dotyczącej rozwoju afrykańskiego przemysłu mody i tekstyliów poprzez zmiany polityki, lokalną produkcję, inwestycje i międzynarodowe partnerstwa.

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Karta i produkcja tekstyliów

Labode oświadczył, że afrykańska gospodarka modowa jest wyceniana na 60 miliardów dolarów, choć jej potencjał, w jego ocenie, może sięgnąć 500 miliardów dolarów. Wśród problemów wymienił niewystarczającą infrastrukturę produkcyjną, ograniczone finansowanie i słabe standardy zawodowe.

Według przytoczonych przez niego danych UNESCO za 2023 rok bawełnę produkuje 37 z 54 afrykańskich krajów. Jednocześnie kontynent eksportuje rocznie tekstylia o wartości około 15,5 miliarda dolarów, a importuje tekstylia, odzież i obuwie o wartości 23,1 miliarda dolarów.

Nigeria podpisała Kartę Rozwoju Afrykańskiego Przemysłu Mody 5 listopada 2025 roku, stając się pierwszym krajem, który przystąpił do tych ram. CAFA bada również możliwość partnerstw z Austrią i Turcją w celu utworzenia centralnej fabryki tekstylnej, która będzie obsługiwać kraje afrykańskie.

Według CAFA Rwanda zmierza do sformalizowania swojego udziału w karcie i może zostać drugim krajem uczestniczącym oraz pierwszym w Afryce Wschodniej. Organizacja prowadzi również rozmowy z Liberią i Ghaną.

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