Shivani Gupta wybrana do komitetu doradczego ONZ — The Hindu

Indyjska dyplomatka Shivani Gupta została wybrana do Komitetu Doradczego ONZ do spraw Administracyjnych i Budżetowych na lata 2027–2029. Jej trzyletnia kadencja ma rozpocząć się w styczniu 2027 roku.

Okres kadencji

Komitet w źródle jest również określany angielskim skrótem ACABQ. Wybór Gupty oznacza jej udział w pracach tego organu w okresie wyznaczonym na lata 2027–2029.

Komunikat przedstawicielstwa

Stałe Przedstawicielstwo Indii przy ONZ poinformowało o wyborze dyplomatki i wyraziło wdzięczność wszystkim państwom członkowskim organizacji za zaufanie i wsparcie. Poinformował o tym The Hindu.

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Materiał przygotowała agencja PTI; jako miejsce publikacji wskazano Organizację Narodów Zjednoczonych. Opublikowano go 7 listopada 2026 roku o 19:45 czasu indyjskiego.

Źródło nie podaje innych informacji o przebiegu głosowania, liczbie głosów ani wcześniejszej działalności dyplomatki.

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