Indyjskie Siły Powietrzne poinformowały o udanym lądowaniu ciężkiego wojskowego samolotu transportowego Ił-76MD na lotnisku Nyoma w regionie Ladakh, w pobliżu granicy z Chinami. Samolot wylądował na wysokości 4 154 metrów nad poziomem morza.

Oświadczenie o rekordowym lądowaniu

Jak podaje Dawn, indyjskie Siły Powietrzne nazwały to lądowanie najwyżej położonym w historii eksploatacji Ił-76MD na świecie. Czterosilnikowy samolot rosyjskiego pochodzenia jest w Indiach znany również pod nazwą Ganjraj.

Na opublikowanych przez indyjskie Siły Powietrzne nagraniach widać, jak samolot ląduje i startuje z pasa otoczonego jałowymi górami. Lotnisko znajduje się w wysokogórskiej zimnej pustyni, gdzie temperatura może spaść do minus 20 stopni Celsjusza.

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Lotnisko w pobliżu chińskiej granicy

Wojskowe lotnisko w Nyomie ukończono w ubiegłym roku w ramach rozbudowy infrastruktury wojskowej w Ladakhu. Zintensyfikowano ją po starciu granicznym między Indiami a Chinami w 2020 roku, w wyniku którego zginęło 20 indyjskich i czterech chińskich żołnierzy.

Następnie kontakty między państwami na najwyższym szczeblu politycznym stopniowo się wznawiały, jednak między stronami utrzymuje się brak zaufania. Indie i Chiny utrzymują wojska wzdłuż około 3 500-kilometrowej wysokogórskiej granicy w rejonie Tybetu z powodu nierozstrzygniętych sporów terytorialnych.

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