Индия заявила о посадке Ил-76МД на высоте 4 154 метра — Dawn

Военно-воздушные силы Индии заявили об успешной посадке тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД на аэродроме Ньома в регионе Ладакх, недалеко от границы с Китаем. Самолет сел на высоте 4 154 метра над уровнем моря.

Заявление о рекордной посадке

По сообщению Dawn, индийские ВВС назвали эту посадку самой высокогорной в истории эксплуатации Ил-76МД в мире. Четырехдвигательный самолет российского происхождения также известен в Индии под названием Ganjraj.

На опубликованных ВВС Индии кадрах видно, как самолет приземляется и взлетает с полосы, окруженной бесплодными горами. Аэродром расположен в высокогорной холодной пустыне, где температура может опускаться до минус 20 градусов Цельсия.

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Аэродром возле китайской границы

Военный аэродром в Ньоме завершили в прошлом году в рамках развития военной инфраструктуры в Ладакхе. Ее активизировали после пограничного столкновения между Индией и Китаем в 2020 году, в результате которого погибли 20 индийских и четыре китайских военнослужащих.

После этого контакты между странами на высшем политическом уровне постепенно возобновлялись, однако между сторонами сохраняется недоверие. Индия и Китай держат войска вдоль примерно 3 500-километровой высокогорной границы в районе Тибета из-за неурегулированных территориальных споров.

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