В районе Уолгетт на северо-западе австралийского штата Новый Южный Уэльс запускают программу контроля численности одичавших свиней на площади 600 тысяч гектаров. К пилотному проекту привлекут 120 землевладельцев, а также управляющих государственными землями штата. Для борьбы с вредителями будут применять приманки, ловушки и отстрел с воздуха, сообщает ABC News Australia.

Пять зон для совместных действий

Программа будет реализована в пяти приоритетных зонах округа Уолгетт. Министр сельского хозяйства Нового Южного Уэльса Тара Мориарти заявила, что план разрабатывали после консультаций с местными фермерами и лидерами общин. По ее словам, успех будет зависеть от участия всех землевладельцев, поскольку свиньи не останавливаются на границах участков.

Руководитель группы по инвазивным видам North West Local Land Services Питер Доусон сообщил, что только в округе Уолгетт численность одичавших свиней оценивается в десятки тысяч. После предыдущей засухи их количество резко выросло. Он подчеркнул, что отдельные методы не дадут результата без координации между частными землевладельцами, национальными парками, Crown Lands и другими управляющими территориями.

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Ущерб для фермеров и окружающей среды

Согласно последнему отчету National Feral Pig Action Plan, одичавшие свиньи наносят сельскому хозяйству Австралии ущерб более чем на 190 млн австралийских долларов ежегодно; наибольшие потери несут Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Фермер из Уолгетта Энид Купе рассказала, что животные убивают ягнят, разрушают водоемы, распространяют болезни и повреждают сельскохозяйственные угодья.

Мориарти отметила, что с момента прихода нынешнего правительства к власти в штате уничтожили 1,1 млн одичавших свиней. Власти Нового Южного Уэльса выделили 60 млн австралийских долларов на борьбу с вредными животными в течение трех лет, в том числе 16,3 млн в текущем финансовом году. Землевладельцам, которые будут отказываться выполнять обязанности по Закону о биобезопасности 2015 года, могут грозить штрафы до 220 тысяч австралийских долларов для физических лиц и до 440 тысяч — для компаний.

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