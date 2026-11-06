巴西帕拉州可可种植面积增长三分之一——Mongabay

巴西帕拉州的可可种植面积在2022年至2024年间增长了33.26%，从87,309公顷增至116,436公顷。根据国家农业研究机构Embrapa最新绘制的地图，帕拉州已发现的可可种植园中，96%位于2020年前清理的地块上，Mongabay报道。

该研究覆盖帕拉州61个市镇。数据显示，84.6%的可可种植农场面积不超过5公顷。在朗多尼亚州，研究人员首次绘制了51个市镇内5,340公顷可可种植园的地图；其中98%的面积位于2020年前清理的土地上。

在旧牧场上种植

在帕拉州，约80%的已绘制可可种植面积位于2008年前清理的土地上，另有17%位于2009年至2020年间发生砍伐的地块上。位于2020年后清理土地上的3.9%面积被列为风险区域。在朗多尼亚州，相应比例为92%、6%和2%。

研究人员指出，对农民而言，在退化和低产的牧场上种植可可比清理森林更有利可图。研究作者估计，帕拉州约有1,300万公顷土地可转为更可持续的利用模式。该州可可总面积不足这片土地的1%。

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单一种植比例上升

与此同时，最新制图记录到可可种植方式发生变化。在帕拉州2022年至2024年间新建的约29,100公顷种植园中，63%为露天阳光下的单一种植，37%为农林复合系统。此前，Embrapa在该州记录到的只有在农林复合系统中种植的可可。

单一种植每棵树可产出更多可可豆，但更容易受到害虫和疾病影响。在农林复合系统中，可可与其他作物及提供遮阴的本地树木共同生长。据Embrapa专家阿德里亚诺·文图列里估计，帕拉州约85%的全部可可种植面积仍属于农林复合系统。

在2020年底前清理的土地上种植，对进入欧洲市场具有重要意义。欧盟防止毁林法规将从2026年12月30日起适用于大型经营者，该法规不允许在2020年12月31日后森林被砍伐的土地上种植的可可进入欧盟市场。

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