W brazylijskim stanie Pará powierzchnia gruntów pod uprawę kakao wzrosła o 33,26% w latach 2022–2024 — z 87 309 do 116 436 hektarów. Zgodnie z nowym mapowaniem państwowej agencji badań rolniczych Embrapa, 96% wykrytych plantacji kakao w Pará znajduje się na terenach wykarczowanych przed 2020 rokiem, podaje Mongabay.

Badanie objęło 61 gmin w stanie Pará. Według jego danych 84,6% gospodarstw uprawiających kakao ma powierzchnię do 5 hektarów. W stanie Rondônia badacze po raz pierwszy nanieśli na mapę 5 340 hektarów plantacji kakao w 51 gminach; 98% tych obszarów znajduje się na terenach wykarczowanych przed 2020 rokiem.

Uprawa na dawnych pastwiskach

W Pará około 80% naniesionych na mapę obszarów upraw kakao leży na ziemiach wykarczowanych przed 2008 rokiem, a kolejne 17% — na działkach, na których wycinka nastąpiła w latach 2009–2020. Do strefy ryzyka zaliczono 3,9% powierzchni na ziemiach wykarczowanych po 2020 roku. W Rondônii odpowiednie udziały wynoszą 92%, 6% i 2%.

Badacze zauważają, że dla rolników bardziej opłacalne jest sadzenie kakao na zdegradowanych i mało produktywnych pastwiskach niż karczowanie lasu. W stanie Pará, według oceny autorów pracy, jest około 13 mln hektarów ziemi, którą można przekształcić w bardziej zrównoważone modele użytkowania. Łączna powierzchnia upraw kakao w stanie stanowi mniej niż 1% tego terytorium.

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Rosnący udział monokultur

Jednocześnie nowe mapowanie odnotowało zmianę sposobu uprawy kakao. Z około 29 100 hektarów nowych plantacji założonych w Pará w latach 2022–2024, 63% przypada na monokultury w pełnym słońcu, a 37% — na systemy rolno-leśne. Wcześniej Embrapa rejestrowała w stanie wyłącznie kakao uprawiane w systemach rolno-leśnych.

Monokultury dają więcej ziaren z drzewa, jednak są bardziej podatne na szkodniki i choroby. W systemach rolno-leśnych kakao rośnie wraz z innymi uprawami i rodzimymi drzewami, które zapewniają cień. Według specjalisty Embrapa Adriano Venturieriego około 85% wszystkich obszarów upraw kakao w Pará nadal należy do systemów rolno-leśnych.

Uprawa na ziemiach wykarczowanych przed końcem 2020 roku ma znaczenie dla dostępu do rynku europejskiego. Rozporządzenie UE dotyczące zapobiegania wylesianiu, które ma obowiązywać dużych operatorów od 30 grudnia 2026 roku, nie dopuszcza na rynek UE kakao uprawianego na ziemiach, na których las wykarczowano po 31 grudnia 2020 roku.

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