В Пакистане главный судья Гилгит-Балтистана Али Бейг распорядился ежедневно представлять отчёты о ходе расследования убийства четырёх членов одной семьи в Скарду. Как сообщает Dawn, отчёты будут передаваться через регистратора Главного суда Гилгит-Балтистана до особого распоряжения.

Ежедневный контроль расследования

Решение приняли после встречи судьи с родственниками погибших, которые обратились к нему за справедливостью. Али Бейг заверил их, что в рамках закона будут приняты все возможные меры для прозрачного и беспристрастного расследования.

Старшему суперинтенданту полиции Скарду, ответственному за расследование, приказали обеспечить беспристрастную и оперативную работу по делу. Ежедневные отчёты должны поступать без перерыва через регистратора суда, чтобы главный судья мог лично следить за ходом следствия.

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Задержание подозреваемых

В понедельник полиция Гилгит-Балтистана сообщила о задержании в округе Куррам двух основных подозреваемых в убийстве, произошедшем 30 октября. Их должны были доставить в Гилгит-Балтистан для дальнейших следственных и правовых процедур. Полиция также продолжает поиски других подозреваемых, координируя действия с властями в Пешаваре, Лахоре и Карачи.

Для расследования создали специальную следственную группу под руководством заместителя генерального инспектора полиции Балтистана, в которую вошли старшие должностные лица контртеррористического подразделения и полиции Скарду. Погибшими были 35-летний Аслам, его 30-летняя жена Хания и их дети — четырёхлетний Мехди и двухлетняя Дуа Зехра. Их нашли убитыми в собственном доме.

По версии полиции, мотивом мог быть конфликт, связанный с браком супругов. Полиция зарегистрировала FIR в отношении вероятных родственников погибшей женщины. Следователи считают, что подозреваемые прибыли в Скарду, совершили убийства, а на следующее утро вылетели в Лахор.

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