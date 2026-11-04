在巴基斯坦，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席法官阿里·贝格下令，每日提交有关斯卡尔杜一家四口遇害案调查进展的报告。据《黎明报》报道，在另行指示前，报告将通过吉尔吉特-巴尔蒂斯坦高等法院书记官提交。

每日监督调查

该决定是在法官会见遇难者亲属后作出的，亲属向他寻求公正。阿里·贝格向他们保证，将在法律框架内采取一切可能措施，确保调查透明且公正。

负责调查的斯卡尔杜警察高级警司被要求确保该案得到公正而迅速的处理。每日报告必须不间断地通过法院书记官提交，以便首席法官能够亲自监督调查进展。

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拘留嫌疑人

周一，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警方报告称，在库拉姆县拘留了两名涉嫌10月30日发生的谋杀案的主要嫌疑人。他们原计划被押送至吉尔吉特-巴尔蒂斯坦，以进行进一步的调查和法律程序。警方还在继续搜寻其他嫌疑人，并与白沙瓦、拉合尔和卡拉奇的当局协调行动。

为调查此案，当局成立了一个特别调查组，由巴尔蒂斯坦警察副总监领导，成员包括反恐部门和斯卡尔杜警方的高级官员。遇难者为35岁的阿斯拉姆、他的30岁妻子哈尼亚，以及他们的孩子——4岁的梅赫迪和2岁的杜阿·泽赫拉。他们被发现死于自己的家中。

警方认为，动机可能是与这对夫妇婚姻有关的冲突。警方已就已故女子可能的亲属登记了FIR。调查人员认为，嫌疑人抵达斯卡尔杜后实施了谋杀，并于次日早晨飞往拉合尔。

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