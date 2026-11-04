伊朗伊斯兰革命卫队表示，四艘油轮在穿越霍尔木兹海峡以南一条被禁止的航运路线时触发水雷后被摧毁。据阿纳多卢通讯社报道，伊朗官方IRNA通讯社发布了伊斯兰革命卫队的声明，称爆炸发生后，这些船只仍在燃烧。

扣留船只及有关无人机的声明

伊斯兰革命卫队还表示，另外两艘船只因违反航行限制被扣留。此外，该部队声称，其防空部队于当地时间4时30分，即格林尼治时间01时00分，在海峡上空击落了一架美国制造的MQ-9无人机。

伊朗声明将该飞行器称为第56架据伊斯兰革命卫队称被其部队击落的此类飞行器。伊斯兰革命卫队表示，行动由其海军和航空航天部队实施，并称这些部队对“敌人造成了沉重打击”。声明还警告称，已准备好对以色列和美国给予“最后一击”。

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卡塔尔的斡旋

事态发生之际，霍尔木兹海峡的海上安全局势紧张，德黑兰称美国实施了海上封锁。卡塔尔继续在华盛顿和德黑兰之间进行斡旋。伊朗11月3日表示，仍在通过中间人同美国交换信息，而开放这条水道取决于华盛顿停止封锁。

美国和以色列于2月28日袭击伊朗，随后德黑兰对该地区的以色列和美国设施发动了打击。4月，各方达成停火。6月18日，华盛顿和德黑兰签署了关于霍尔木兹海峡航行自由的备忘录，但其实施因在安全安排上的分歧而停滞。

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