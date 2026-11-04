中国修复33个试点岛屿逾70%受损生态系统——ECNS

据中国自然资源部报告，中国已修复首批纳入保护与可持续发展计划的33个试点岛屿上逾70%的受损生态系统，ECNS报道。

能源与饮用水

报告显示，在一半入选岛屿上，清洁能源占能源消费总量的60%以上。在30个岛屿上，安全饮用水供应覆盖率超过90%。

此外，还建成了30多个国家级和省级海洋经济示范区。这些区域采用生态养殖模式，包括贝类与藻类混养、海洋物种多层养殖以及智能深海网箱。

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基础设施与海岸保护

中国自然资源部于2022年启动岛屿保护与可持续发展倡议，并于2023年确定首批33个岛屿。海域海岛管理部门副司长李文军表示，项目参与者改善了供水和供电、通信、交通、公共服务及地方治理。

在海南省琼海市东屿岛，当地政府在八个领域整合了57项低碳技术，其中包括使用可再生能源、建筑升级和交通电气化。当地表示，已实现可再生能源生产与消费之间的平衡。

试点岛屿还投入资金开展地质灾害调查与治理、加固港口和码头、拆除危险堤坝、建设和升级生态海岸防护设施，并对易发生滑坡的边坡进行稳定处理。

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