В Китае восстановили более 70% поврежденных экосистем на первых 33 пилотных островах, отобранных для программы защиты и устойчивого развития. Об этом говорится в отчете Министерства природных ресурсов страны, сообщает ECNS.

Энергия и питьевая вода

Согласно отчету, на половине определенных островов доля чистой энергии составляет более 60% общего энергопотребления. На 30 островах охват безопасным питьевым водоснабжением превысил 90%.

Также было создано более 30 демонстрационных зон морского хозяйства национального и провинциального уровней. В них применяют экологические модели аквакультуры, в частности совместное выращивание моллюсков и водорослей, многоуровневое разведение морских видов и умные глубоководные садки.

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Инфраструктура и защита побережья

Министерство природных ресурсов Китая начало инициативу по сохранению и устойчивому развитию островов в 2022 году, а первую группу из 33 островов определили в 2023 году. По словам заместителя директора подразделения по управлению морскими территориями и островами Ли Вэньцзюня, участники программы улучшали водо- и электроснабжение, связь, транспорт, общественные услуги и местное управление.

На острове Дунъюй в городе Цюнхай провинции Хайнань местные власти интегрировали 57 низкоуглеродных технологий по восьми направлениям, среди которых использование возобновляемой энергии, модернизация зданий и электрификация транспорта. Там заявили о балансе между производством и потреблением возобновляемой энергии.

Пилотные острова также вкладывали средства в обследование и устранение геологических угроз, укрепление портов и причалов, демонтаж опасных дамб, строительство и обновление экологических берегозащитных сооружений, а также стабилизацию склонов, подверженных оползням.

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