W Chinach odtworzono ponad 70% uszkodzonych ekosystemów na pierwszych 33 wyspach pilotażowych wybranych do programu ochrony i zrównoważonego rozwoju. Wynika to z raportu Ministerstwa Zasobów Naturalnych tego kraju, informuje ECNS.

Energia i woda pitna

Według raportu na połowie wyznaczonych wysp udział czystej energii wynosi ponad 60% całkowitego zużycia energii. Na 30 wyspach zasięg bezpiecznych dostaw wody pitnej przekroczył 90%.

Utworzono również ponad 30 stref demonstracyjnych gospodarki morskiej na szczeblu krajowym i prowincjonalnym. Stosuje się w nich ekologiczne modele akwakultury, w tym wspólną hodowlę mięczaków i alg, wielopoziomową hodowlę gatunków morskich oraz inteligentne klatki głębinowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Infrastruktura i ochrona wybrzeża

Ministerstwo Zasobów Naturalnych Chin zainicjowało program ochrony i zrównoważonego rozwoju wysp w 2022 roku, a pierwszą grupę 33 wysp wyznaczono w 2023 roku. Według Li Wenjuna, zastępcy dyrektora jednostki zarządzania obszarami morskimi i wyspami, uczestnicy programu poprawiali zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, łączność, transport, usługi publiczne oraz lokalne zarządzanie.

Na wyspie Dongyu w mieście Qionghai w prowincji Hajnan lokalne władze wdrożyły 57 technologii niskoemisyjnych w ośmiu obszarach, w tym w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, modernizacji budynków i elektryfikacji transportu. Oświadczono tam, że osiągnięto równowagę między produkcją a zużyciem energii odnawialnej.

Wyspy pilotażowe inwestowały również w badanie i usuwanie zagrożeń geologicznych, wzmacnianie portów i nabrzeży, demontaż niebezpiecznych tam, budowę i modernizację ekologicznych konstrukcji ochrony wybrzeża, a także stabilizację zboczy podatnych na osuwiska.

Czytaj nas na