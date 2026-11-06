Amerykańskie indeksy giełdowe w czwartek odnotowały największy jednodniowy spadek od 19 miesięcy w związku z gwałtowną wyprzedażą akcji technologicznych. Indeks Nasdaq Composite spadł o 5,52%, czyli o 1421,52 punktu, do 24 315 punktów, poinformowała Anadolu Agency.

Indeks Dow Jones Industrial Average stracił 1834,84 punktu, czyli 3,44%, i zakończył sesję na poziomie 51 521,28 punktu. S&P 500 spadł o 4,35%, czyli o 334,82 punktu, do 7353,80 punktu. Indeks zmienności VIX, znany jako indeks strachu, wzrósł o 61,89% — do 26,89 punktu.

Spółki technologiczne pod presją

Presja na Wall Street nasiliła się po tym, jak inwestorzy zaczęli ponownie oceniać wysokie wyceny największych spółek technologicznych w obliczu serii aktualizacji korporacyjnych. Nastroje pogorszyły się również z powodu wątpliwości, kiedy znaczne wydatki firm na sztuczną inteligencję zaczną przynosić wymierne zyski.

Apetyt na akcje ograniczały również wysokie rentowności amerykańskich obligacji rządowych, które podnoszą koszty pożyczek i oferują inwestorom atrakcyjniejsze wolne od ryzyka stopy zwrotu. Dodatkowym czynnikiem była sprzedaż aktywów w celu realizacji zysków w sektorach przemysłowym i konsumenckim po niedawnym wzroście rynku.

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Ropa tanieje, złoto drożeje

Niepewność dotycząca dalszych obniżek stóp procentowych przez banki centralne również ograniczała popyt na zakupy akcji po spadku pod koniec sesji. Po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających w USA ceny energii znacznie spadły pod koniec środy i na początku czwartku. Według stanu na 21:00 GMT ropa Brent kosztowała 98,40 dolara za baryłkę, choć wcześniej w tym tygodniu jej cena przekraczała 110 dolarów.

Tymczasem złoto zdrożało o 0,6% — do 4080 dolarów za uncję. Liczba pierwszorazowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła w ciągu tygodnia o 6 tys. do 189 tys., co okazało się wynikiem niższym od oczekiwań.

Europejski indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,38%, do 654,87 punktu. Brytyjski FTSE 100 i niemiecki DAX 40 straciły po 0,43%, podczas gdy francuski CAC 40 wzrósł o 0,34%.

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