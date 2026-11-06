Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych pozwoliła Indiom zaoszczędzić ponad 100 mld dolarów na imporcie węgla i gazu ziemnego w latach 2011–2025. Taka ocena znalazła się w raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, informuje OilPrice.

Mniejszy import węgla

Według wyliczeń MAE, bez mocy energii słonecznej, wiatrowej i bioenergii uruchomionych od 2010 roku Indie importowałyby w 2025 roku o około 110 mln ton więcej węgla. Agencja oczekuje, że łączne oszczędności na imporcie paliw do 2030 roku wzrosną ponad dwukrotnie.

Dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol oświadczył, że rozwój energetyki odnawialnej daje Indiom znaczące korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego w warunkach niepewności na światowych rynkach. Jak zaznaczył, konsekwentna polityka może obniżać koszty źródeł odnawialnych i przyciągać inwestycje.

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Cel na 2030 rok

Według MAE w ciągu ostatniej dekady Indie czterokrotnie zwiększyły zainstalowane moce czystej energii. Kraj zmierza również do podwojenia udziału źródeł odnawialnych w swoim miksie energetycznym do 35% do 2030 roku.

Jednocześnie agencja zauważa, że aby utrzymać tempo rozwoju, należy przyspieszyć inwestycje w sieci elektroenergetyczne, systemy magazynowania energii i elastyczność systemu energetycznego. Wśród innych warunków MAE wymienia wzmocnienie sytuacji finansowej przedsiębiorstw energetycznych oraz ograniczenie opóźnień w realizacji projektów.

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