Возобновляемая электроэнергия сэкономила Индии более 100 млрд долларов на импорте угля и природного газа в 2011–2025 годах. Такая оценка содержится в отчете Международного энергетического агентства, сообщает OilPrice.

Меньше импорта угля

По расчетам МЭА, без мощностей солнечной, ветровой энергетики и биоэнергетики, введенных в эксплуатацию с 2010 года, Индия в 2025 году импортировала бы примерно на 110 млн тонн больше угля. Агентство ожидает, что совокупная экономия на импорте топлива к 2030 году увеличится более чем вдвое.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что расширение возобновляемой энергетики дает Индии значительные преимущества для энергетической безопасности в условиях неопределенности на мировых рынках. По его словам, последовательная политика может снижать стоимость возобновляемых источников и привлекать инвестиции.

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Цель на 2030 год

По данным МЭА, за последнее десятилетие Индия вчетверо нарастила установленные мощности чистой энергетики. Страна также движется к удвоению доли возобновляемых источников в энергетическом балансе до 35% к 2030 году.

В то же время агентство отмечает, что для сохранения темпов развития необходимо ускорить инвестиции в электросети, системы накопления энергии и гибкость энергосистемы. Среди других условий МЭА называет укрепление финансового состояния энергетических компаний и сокращение задержек в реализации проектов.

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