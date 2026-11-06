W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu oświadczył, że rozwiązanie wojny Rosji przeciwko Ukrainie może być bardzo bliskie. Powiedział to w czwartek.

Spotkanie z Dmitrijewem

Według RMF24, powołującego się na Reutersa, Trump poinformował, że spotkał się z Kiryłem Dmitrijewem, specjalnym przedstawicielem prezydenta Rosji, państwa-agresora, Władimira Putina. Prezydent USA zaznaczył również, że tego dnia nie spotkał się z ukraińską delegacją.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe porozumienie

Trump oświadczył, że wypracowywane porozumienie może dotyczyć nie tylko Ukrainy, ale także całej Europy. Według niego do jego osiągnięcia konieczny jest szeroki udział Europy.

Amerykański prezydent nazwał potencjalne porozumienie wielkim i pięknym oraz oświadczył, że wszyscy będą zadowoleni. Powiedział także, że może ono objąć całą Europę.

Czytaj nas na