В США президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что разрешение войны россии против Украины может быть очень близким. Он сказал это в четверг.

Встреча с Дмитриевым

По данным RMF24 со ссылкой на Reuters, Трамп сообщил, что встретился с Кириллом Дмитриевым, специальным представителем президента россии, государства-агрессора, Владимира Путина. Президент США также отметил, что в тот день не встречался с украинской делегацией.

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Возможная договоренность

Трамп заявил, что разрабатываемая договоренность может касаться не только Украины, но и всей Европы. По его словам, для ее достижения необходимо широкое участие Европы.

Американский президент назвал возможное соглашение большим и красивым и заявил, что все будут довольны. Он также сказал, что оно может охватить всю Европу.

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