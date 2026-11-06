Командующий Вооруженными силами США в Корее генерал Ксавье Брюнсон встретился в Токио, Япония, с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Стороны обсудили оборонное сотрудничество союзников и стран-единомышленников ради мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Korea Herald.

Встреча в Токио

По информации Министерства обороны Японии, Брюнсон нанес визит вежливости японскому министру обороны. Помимо Вооруженных сил США в Корее, он возглавляет Командование ООН и Объединенное командование вооруженных сил Южной Кореи и США.

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Во встрече также приняли участие посол США в Японии Джордж Гласс и начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии генерал Хироаки Утикура. Японское оборонное ведомство сообщило о встрече в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

Оборонное взаимодействие

Участники встречи подтвердили важность дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества между союзниками и странами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Министерство обороны Японии не предоставило дополнительных подробностей обсуждения, в частности не уточнило, поднимались ли на встрече вопросы Северной Кореи или трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности Японии, США и Южной Кореи.

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