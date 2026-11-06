Компания Segway представила на выставке EICMA электрическое двухколёсное транспортное средство X Cruiser, для которого предусмотрены защитный каркас, полузакрытые конструкции и ремни безопасности. Модель разрабатывается для серийного производства, а её запуск в Китае и Европе запланирован на 2027–2028 годы, сообщает Electrek.

Защитные конструкции и электронные системы

По информации Segway, конструкция X Cruiser создавалась с учётом автомобильных сценариев аварий. Производитель заявляет о четырёхсторонней защите при столкновении, поэтапном поглощении энергии удара и ремнях безопасности, призванных повысить защиту водителя. В стандартное оснащение должны войти система контроля слепых зон и предупреждение о смене полосы движения.

Компания показала несколько вариантов компоновки модели. Среди них — частично закрытый вариант, похожий на скутер, версия с усиленным сиденьем в стиле гоночного автомобиля и защитной рамой вокруг водителя, а также конфигурация с крышей.

Segway подчеркнула, что описанное оснащение отражает текущую стадию разработки и не означает завершения сертификации по автомобильным стандартам безопасности. Окончательный перечень оборудования и требования к сертификации будут зависеть от конкретного рынка.

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Запас хода и зарядка

Компания планирует применить в X Cruiser интеграцию батареи CTB, то есть cell-to-body, для повышения жёсткости конструкции и более эффективной компоновки аккумулятора. Целевой запас хода составляет почти 200 км.

Европейские версии, как ожидается, получат зарядку переменным током Type 2 мощностью 4,5 кВт. Для китайского рынка предложат опциональную быструю зарядку постоянным током более высокой мощности. Согласно текущему описанию, модель будет оснащена 15-дюймовым передним и 14-дюймовым задним колёсами с шинами Michelin City Grip, TFT-дисплеем диагональю 10,25 дюйма и опциональным электрическим кофром объёмом 55 литров.

X Cruiser также использует лицензированные у BMW Group разработки и ноу-хау для двухколёсной техники. В то же время Segway заявила, что самостоятельно будет отвечать за разработку, интеграцию, валидацию, производство и сертификацию модели.

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