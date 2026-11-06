Segway在EICMA展会上推出了电动两轮车X Cruiser，该车型配备防护框架、半封闭式结构和安全带。该车型正面向量产开发，计划于2027年至2028年在中国和欧洲推出，Electrek报道。

防护结构和电子系统

据Segway介绍，X Cruiser的设计考虑了汽车事故场景。制造商称，该车在碰撞时可提供四向防护、分阶段吸收冲击能量，并配备旨在提高骑手保护水平的安全带。标准配置预计将包括盲区监测系统和变道警告功能。

该公司展示了该车型的多种布局方案。其中包括类似踏板车的部分封闭式版本、配备赛车风格强化座椅和骑手周围防护框架的版本，以及带车顶的配置。

Segway强调，所述配置反映了当前的开发阶段，并不意味着已完成汽车安全标准认证。最终设备清单和认证要求将取决于具体市场。

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续航和充电

该公司计划在X Cruiser上采用CTB，即cell-to-body电池集成技术，以提高车身结构刚性并实现更高效的电池布置。目标续航里程接近200公里。

欧洲版本预计将配备功率为4.5千瓦的Type 2交流充电功能。中国市场将提供可选的更高功率直流快充。根据目前的说明，该车型将配备15英寸前轮和14英寸后轮、米其林City Grip轮胎、10.25英寸TFT显示屏，以及可选的55升电动尾箱。

X Cruiser还采用了从BMW Group获得许可的两轮车技术和专有知识。与此同时，Segway表示，将独立负责该车型的开发、集成、验证、生产和认证。

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