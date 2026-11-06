Firma Segway zaprezentowała na targach EICMA elektryczny dwukołowy pojazd X Cruiser, dla którego przewidziano ramę ochronną, konstrukcje półzamknięte oraz pasy bezpieczeństwa. Model jest rozwijany z myślą o produkcji seryjnej, a jego debiut w Chinach i Europie zaplanowano na lata 2027–2028, informuje Electrek.

Konstrukcje ochronne i systemy elektroniczne

Według informacji Segwaya konstrukcję X Cruiser opracowano z uwzględnieniem samochodowych scenariuszy wypadków. Producent deklaruje czterostronną ochronę w razie kolizji, stopniowe pochłanianie energii uderzenia oraz pasy bezpieczeństwa, które mają zwiększyć ochronę kierowcy. Standardowe wyposażenie ma obejmować system monitorowania martwego pola i ostrzeganie przed zmianą pasa ruchu.

Firma pokazała kilka wariantów układu modelu. Wśród nich znalazły się częściowo zamknięty wariant przypominający skuter, wersja ze wzmocnionym siedzeniem w stylu samochodu wyścigowego i ramą ochronną wokół kierowcy, a także konfiguracja z dachem.

Segway podkreślił, że opisane wyposażenie odzwierciedla obecny etap rozwoju i nie oznacza zakończenia certyfikacji według samochodowych standardów bezpieczeństwa. Ostateczna lista wyposażenia i wymagania certyfikacyjne będą zależeć od konkretnego rynku.

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Zasięg i ładowanie

Firma planuje zastosować w X Cruiser integrację akumulatora CTB, czyli cell-to-body, aby zwiększyć sztywność konstrukcji i umożliwić bardziej efektywne rozmieszczenie akumulatora. Docelowy zasięg ma wynosić niemal 200 km.

Europejskie wersje mają, jak się oczekuje, oferować ładowanie prądem przemiennym Type 2 o mocy 4,5 kW. Na rynku chińskim dostępne będzie opcjonalne szybkie ładowanie prądem stałym o wyższej mocy. Zgodnie z obecnym opisem model będzie miał 15-calowe przednie i 14-calowe tylne koło z oponami Michelin City Grip, 10,25-calowy wyświetlacz TFT oraz opcjonalny elektryczny kufer o pojemności 55 litrów.

X Cruiser wykorzystuje również licencjonowane od BMW Group rozwiązania i know-how dotyczące pojazdów dwukołowych. Jednocześnie Segway oświadczył, że samodzielnie będzie odpowiadać za rozwój, integrację, walidację, produkcję i certyfikację modelu.

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