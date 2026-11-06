Основательницу малийского социального предприятия Herou Alliance Рокиату Траоре отметили как Changemaker в рамках премии ООН Sustainable Development Goals Action Awards. Церемония награждения состоялась 29 октября в Риме, Италия. Предприятие использует агролесоводство для восстановления деградированных земель в Мали и создания рабочих мест для женщин и молодежи, сообщает Mongabay.

Агролесоводство и продукты из моринги

Herou Alliance выращивает саженцы, обучает фермеров и высаживает деревья. С 2021 года организация развивает коммерческие производственные цепочки, связанные с морингой масличной. В одном из предыдущих интервью Траоре рассказывала, что ее иногда называют «королевой моринги».

Из листьев, цветов и семян моринги предприятие производит травяной чай, порошки, мед, мыло, специи и пищевые добавки для национального, регионального и международного рынков. Моринга происходит из Южной Азии, но сейчас ее также широко выращивают в Африке.

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Дерево считается устойчивым к засухе, поэтому его высаживают в программах лесовосстановления и облесения для противодействия деградации земель. В то же время, по данным издания, не хватает исследований эффективности моринги в таких программах в засушливом регионе Сахеля.

Цели до 2040 года

Herou Alliance ставит целью восстановить 10 миллионов гектаров деградированных земель в Мали до 2040 года. По данным Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, в 2019 году деградация земель в стране охватывала 11,5 миллиона гектаров и затрагивала более 6,5 миллиона человек.

По словам Траоре, организация уже высадила 150 тысяч деревьев моринги и баобаба и обучила более 2 тысяч мелких фермеров в сельской местности. Она заявила, что восстановление земель создает для сообществ новые экономические возможности.

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