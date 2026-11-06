Rokiata Traore, założycielka malijskiego przedsiębiorstwa społecznego Herou Alliance, została wyróżniona jako Changemaker w ramach nagrody ONZ Sustainable Development Goals Action Awards. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 29 października w Rzymie we Włoszech. Przedsiębiorstwo wykorzystuje agroleśnictwo do odtwarzania zdegradowanych gruntów w Mali i tworzenia miejsc pracy dla kobiet oraz młodzieży, informuje Mongabay.

Agroleśnictwo i produkty z moringi

Herou Alliance hoduje sadzonki, szkoli rolników i sadzi drzewa. Od 2021 roku organizacja rozwija komercyjne łańcuchy produkcyjne związane z moringą olejodajną. W jednym z wcześniejszych wywiadów Traore mówiła, że czasem nazywają ją „królową moringi”.

Z liści, kwiatów i nasion moringi przedsiębiorstwo produkuje herbatę ziołową, proszki, miód, mydło, przyprawy i suplementy diety na rynki krajowy, regionalny i międzynarodowy. Moringa pochodzi z Azji Południowej, ale obecnie jest również szeroko uprawiana w Afryce.

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Drzewo jest uważane za odporne na suszę, dlatego sadzi się je w programach odtwarzania lasów i zalesiania, aby przeciwdziałać degradacji gruntów. Jednocześnie, według publikacji, brakuje badań nad skutecznością moringi w takich programach w suchym regionie Sahelu.

Cele do 2040 roku

Herou Alliance stawia sobie za cel odtworzenie 10 milionów hektarów zdegradowanych gruntów w Mali do 2040 roku. Według Konwencji ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia degradacja gruntów w kraju objęła w 2019 roku 11,5 miliona hektarów i dotknęła ponad 6,5 miliona osób.

Jak powiedziała Traore, organizacja posadziła już 150 tysięcy drzew moringi i baobabu oraz przeszkoliła ponad 2 tysiące drobnych rolników na obszarach wiejskich. Stwierdziła, że odtwarzanie gruntów tworzy dla społeczności nowe możliwości gospodarcze.

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