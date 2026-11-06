Herou Alliance创始人获评联合国“变革者”——Mongabay

马里社会企业Herou Alliance的创始人罗基亚塔·特拉奥雷获评联合国可持续发展目标行动奖（Sustainable Development Goals Action Awards）“变革者”（Changemaker）。颁奖典礼于10月29日在意大利罗马举行。该企业利用农林业修复马里的退化土地，并为女性和年轻人创造就业机会，Mongabay报道。

农林业与辣木产品

Herou Alliance培育树苗、培训农民并种植树木。自2021年以来，该组织一直在发展与辣木相关的商业生产链。特拉奥雷在此前的一次采访中表示，人们有时称她为“辣木女王”。

该企业利用辣木的叶、花和种子生产花草茶、粉末、蜂蜜、肥皂、香料和膳食补充剂，供应国家、区域和国际市场。辣木原产于南亚，但目前也在非洲广泛种植。

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这种树被认为耐旱，因此被种植在旨在应对土地退化的森林恢复和造林项目中。与此同时，据该媒体报道，关于辣木在萨赫勒干旱地区此类项目中有效性的研究不足。

至2040年的目标

Herou Alliance的目标是到2040年修复马里1000万公顷退化土地。根据《联合国防治荒漠化公约》的数据，2019年该国土地退化面积达1150万公顷，影响超过650万人。

特拉奥雷表示，该组织已种植15万棵辣木和猴面包树，并培训了农村地区超过2000名小农户。她表示，土地修复为社区创造了新的经济机会。

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