В Южной Корее 6 ноября на 20 минут приостановили торги акциями компаний, котирующихся на KOSPI. Ограничения ввели в 9:03, когда индекс упал более чем на 8% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, сообщает Korea Herald.

Автоматическая приостановка торгов

Оператор южнокорейской биржи активировал механизм автоматической приостановки торгов, известный как circuit breaker. По данным издания, Корейская биржа KRX применила этот механизм уже в десятый раз в этом году.

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Давление на технологические акции

Индекс оказался под сильным давлением продавцов после распродажи технологических акций на Уолл-стрит. Источник связывает эту распродажу с опасениями, что убедительная победа демократов США на промежуточных выборах может замедлить темпы строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта.

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