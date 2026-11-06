Возле города Пакпаттан в пакистанской провинции Пенджаб пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек, еще 33 получили ранения, сообщает Dawn.

Спасательная операция длилась три часа

По данным службы экстренной помощи Rescue 1122, восемь пострадавших получили легкие травмы. Еще 25 человек доставили в окружную больницу Пакпаттана.

Столкновение произошло на дороге Депалпур между автобусом, следовавшим из Мултана в Касур, и грузовиком, двигавшимся навстречу. Чтобы освободить пассажиров, оказавшихся зажатыми в искореженных транспортных средствах, спасатели задействовали краны и другую тяжелую технику.

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На место аварии прибыли заместитель окружного комиссара Асиф Раза и руководитель окружной полиции Джавед Икбал Чадхар. Из-за масштабов ДТП в больнице Пакпаттана объявили чрезвычайное положение и вызвали дополнительных врачей и медицинский персонал.

Реакция чиновников

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Главный министр Пенджаба Марьям Наваз также выразила соболезнования и поручила обеспечить раненым пассажирам наилучшую возможную медицинскую помощь. Она запросила отчет об обстоятельствах аварии.

Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик также выразил соболезнования семьям погибших.

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