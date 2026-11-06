W Pakistanie autobus zderzył się z ciężarówką, zginęło 11 osób — Dawn
W pobliżu miasta Pakpattan w pakistańskiej prowincji Pendżab autobus pasażerski zderzył się z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęło 11 osób, a kolejnych 33 zostały ranne, informuje Dawn.
Akcja ratunkowa trwała trzy godziny
Według służby ratunkowej Rescue 1122 osiem poszkodowanych osób doznało lekkich obrażeń. Kolejne 25 osób przewieziono do szpitala okręgowego w Pakpattanie.
Do zderzenia doszło na drodze Depalpur między autobusem jadącym z Multanu do Kasuru a nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówką. Aby uwolnić pasażerów uwięzionych w zniszczonych pojazdach, ratownicy użyli dźwigów i innego ciężkiego sprzętu.
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Na miejsce wypadku przybyli zastępca komisarza okręgowego Asif Raza oraz szef policji okręgowej Javed Iqbal Chadhar. Ze względu na skalę wypadku w szpitalu w Pakpattanie ogłoszono stan nadzwyczajny i wezwano dodatkowych lekarzy oraz personel medyczny.
Reakcja urzędników
Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari złożył kondolencje rodzinom zabitych i życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Główna ministerka Pendżabu Maryam Nawaz również wyraziła współczucie i poleciła zapewnić rannym pasażerom najlepszą możliwą opiekę medyczną. Zażądała raportu na temat okoliczności wypadku.
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Pakistanu Sardar Ayaz Sadiq także złożył kondolencje rodzinom zabitych.