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W Pakistanie autobus zderzył się z ciężarówką, zginęło 11 osób — Dawn

UA.NEWS 06 listopada 2026 02:39
W Pakistanie autobus zderzył się z ciężarówką, zginęło 11 osób — Dawn

W pobliżu miasta Pakpattan w pakistańskiej prowincji Pendżab autobus pasażerski zderzył się z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęło 11 osób, a kolejnych 33 zostały ranne, informuje Dawn.

Akcja ratunkowa trwała trzy godziny

Według służby ratunkowej Rescue 1122 osiem poszkodowanych osób doznało lekkich obrażeń. Kolejne 25 osób przewieziono do szpitala okręgowego w Pakpattanie.

Do zderzenia doszło na drodze Depalpur między autobusem jadącym z Multanu do Kasuru a nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówką. Aby uwolnić pasażerów uwięzionych w zniszczonych pojazdach, ratownicy użyli dźwigów i innego ciężkiego sprzętu.

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Na miejsce wypadku przybyli zastępca komisarza okręgowego Asif Raza oraz szef policji okręgowej Javed Iqbal Chadhar. Ze względu na skalę wypadku w szpitalu w Pakpattanie ogłoszono stan nadzwyczajny i wezwano dodatkowych lekarzy oraz personel medyczny.

Reakcja urzędników

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari złożył kondolencje rodzinom zabitych i życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Główna ministerka Pendżabu Maryam Nawaz również wyraziła współczucie i poleciła zapewnić rannym pasażerom najlepszą możliwą opiekę medyczną. Zażądała raportu na temat okoliczności wypadku.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Pakistanu Sardar Ayaz Sadiq także złożył kondolencje rodzinom zabitych.

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