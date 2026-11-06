W Libanie wojskowa sędzia śledcza Ghada Abu Alwan nakazała aresztowanie Alego al-Kurdiego i Haithama Amhaza w sprawie ciężarówki z materiałami wybuchowymi, którą około miesiąc temu zatrzymano na punkcie kontrolnym Dahr al-Bajdar na wschodzie kraju. Jak informuje Asharq Al-Awsat, decyzję podjęto po przesłuchaniu obu mężczyzn w obecności ich adwokata Maana al-Asaada.

Zarzuty wobec 13 figurantów

Postępowanie opiera się na zarzutach postawionych przez rządowego komisarza przy sądzie wojskowym Claude'a Ganema dwóm zatrzymanym oraz 11 innym członkom Hezbollahu, którzy pozostają na wolności. Wśród zarzucanych czynów są zamach na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, naruszenie decyzji rządowych, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, a także tworzenie nielegalnych stowarzyszeń mających na celu podważenie autorytetu państwa.

Według źródła sądowego gazety Kurdi i Amhaz podczas przesłuchania powtórzyli wcześniejsze zeznania złożone wywiadowi wojskowemu. Oświadczyli, że nie znali ani miejsca przeznaczenia materiałów wybuchowych, ani celu ich użycia. Zatrzymani twierdzą, że odebrali materiały wybuchowe od Ibrahima Husseina, znanego jako Sajed, w Baalbeku w Dolinie Bekaa i mieli dostarczyć je Bilalowi as-Sabbouriemu, znanemu jako Zul Fikar, do rejonu Muszarrafijeh na południowych przedmieściach Bejrutu.

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Śledztwo czeka na dane z telefonów

Sędzia Abu Alwan oczekuje na materiały z wstępnego śledztwa przeprowadzonego przez Wydział Informacyjny Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodzi w szczególności o analizę telefonów komórkowych Kurdiego, Amhaza i jego żony Periny Krishony. Źródła śledzące sprawę uważają, że dane te mogą zawierać istotne informacje i stać się podstawą dodatkowych przesłuchań.

Adwokat Maan al-Assaad, który reprezentuje również figurantów pozostających na wolności, złożył wstępne zarzuty procesowe. Z tego powodu ich przesłuchanie odroczono do 17 listopada. Sędzia przekazała zarzuty Claude'owi Ganemowi do zaopiniowania przed podjęciem decyzji.

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