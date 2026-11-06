W USA firma farmaceutyczna Eli Lilly zawarła umowę z platformą telemedyczną Hims & Hers Health, która umożliwi sprzedaż leków na otyłość Zepbound i Foundayo bezpośrednio na jej platformie. Wcześniej użytkownicy Hims & Hers, którzy chcieli kupić te leki Lilly, musieli opuścić platformę i przejść do serwisu LillyDirect, aby zapłacić samodzielnie bez ochrony ubezpieczeniowej, informuje TimesLIVE.

Ceny bez ubezpieczenia

Cena doustnego leku Foundayo dla klientów płacących samodzielnie będzie zaczynać się od 149 dolarów miesięcznie. Cena leku iniekcyjnego Zepbound będzie zaczynać się od 299 dolarów miesięcznie. Odpowiada to cenom dostępnym za pośrednictwem własnej platformy LillyDirect.

Prezes Lilly USA Ilya Yuffa powiedział, że wcześniej uzyskanie leków Lilly przez użytkowników Hims & Hers nie było całkiem proste. Jak stwierdził, każda przeszkoda dla konsumenta zwiększa prawdopodobieństwo, że zrezygnuje on z zakupu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunek umowy i konkurencja

W ramach porozumienia Hims & Hers zgodziła się nie sprzedawać recepturowych wersji ani kopii leków Lilly na otyłość. Według Lilly od 40% do 45% sprzedaży Zepbound odbywa się za pośrednictwem kanałów płatności własnej.

Duński konkurent Lilly, Novo Nordisk, sprzedaje przez Hims & Hers leki Wegovy i Ozempic od marca. Cena tabletkowego Wegovy na platformie zaczyna się od 149 dolarów miesięcznie, a wstrzykiwacza Wegovy — od 199 dolarów. Lilly wprowadziła doustny Foundayo w kwietniu, około trzy miesiące po wejściu na rynek tabletkowego Wegovy.

Po informacji o umowie akcje Hims & Hers wzrosły o ponad 7% w handlu przed otwarciem rynku.

Czytaj nas na