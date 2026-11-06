在美国，制药公司Eli Lilly已与远程医疗平台Hims & Hers Health达成协议，将能够直接在该平台销售减重药物Zepbound和Foundayo。此前，希望购买这些Lilly药物的Hims & Hers用户必须离开该平台，转到LillyDirect服务自费购买，且没有保险覆盖，据TimesLIVE报道。

无保险价格

对于自费购买者，口服药物Foundayo的价格将从每月149美元起。注射药物Zepbound的价格将从每月299美元起。这与通过Lilly自有LillyDirect平台提供的价格一致。

Lilly USA总裁Ilya Yuffa表示，此前Hims & Hers用户获取Lilly药物并不完全容易。他说，消费者遇到的每一个障碍都会增加其放弃购买的可能性。

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协议条件与竞争

根据该协议，Hims & Hers同意不销售Lilly减重药物的复方版本或仿制品。据Lilly称，Zepbound销量中有40%至45%是通过自费渠道完成的。

Lilly的丹麦竞争对手Novo Nordisk自3月起通过Hims & Hers销售Wegovy和Ozempic。平台上片剂Wegovy的价格从每月149美元起，Wegovy注射笔的价格从199美元起。Lilly于4月推出口服Foundayo，约在片剂Wegovy上市三个月后。

协议消息公布后，Hims & Hers股价在盘前交易中上涨超过7%。

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