В США фармацевтическая компания Eli Lilly заключила соглашение с телемедицинской платформой Hims & Hers Health, которое позволит продавать препараты от ожирения Zepbound и Foundayo непосредственно на ее платформе. Ранее пользователям Hims & Hers, желавшим приобрести эти лекарства Lilly, приходилось покидать платформу и переходить на сервис LillyDirect для самостоятельной оплаты без страхового покрытия, сообщает TimesLIVE.

Цены без страховки

Стоимость перорального препарата Foundayo для покупателей, оплачивающих его самостоятельно, будет начинаться от 149 долларов в месяц. Цена инъекционного препарата Zepbound будет начинаться от 299 долларов в месяц. Это соответствует ценам, доступным через собственную платформу LillyDirect.

Президент Lilly USA Илья Юффа заявил, что ранее пользователям Hims & Hers было не совсем просто получить лекарства Lilly. По его словам, каждое препятствие для потребителя повышает вероятность того, что он откажется от покупки.

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Условие соглашения и конкуренция

В рамках договоренности Hims & Hers согласилась не продавать изготовленные по рецептуре версии или копии препаратов Lilly от ожирения. По данным Lilly, от 40% до 45% продаж Zepbound осуществляется через каналы самостоятельной оплаты.

Датский конкурент Lilly, Novo Nordisk, продает через Hims & Hers препараты Wegovy и Ozempic с марта. Стоимость таблетированного Wegovy на платформе начинается от 149 долларов в месяц, а инъекционной ручки Wegovy — от 199 долларов. Lilly выпустила пероральный Foundayo в апреле — примерно через три месяца после выхода на рынок таблетированного Wegovy.

После сообщения о соглашении акции Hims & Hers на предрыночных торгах выросли более чем на 7%.

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