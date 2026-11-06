W Azji marża przerobu wysokosiarkowego oleju opałowego (HSFO) spadła w tym tygodniu do dyskonta 2,29 dolara za baryłkę. W poniedziałek wynosiła premię 5,34 dolara za baryłkę. Jak informuje OilPrice, rynek osłabł w związku ze wzrostem dostaw produktów naftowych z Bliskiego Wschodu do azjatyckich ośrodków popytu.

Według oceny publikacji wyniki wyborów połówkowych w USA wzmocniły oczekiwania dotyczące możliwej deeskalacji na Bliskim Wschodzie. Może to umożliwić zwiększenie transportu produktów naftowych przez Cieśninę Ormuz.

Wzrost eksportu z ZEA

Ceny oleju opałowego i marże przerobu znajdują się pod presją z powodu poprawy dostaw z Bliskiego Wschodu do Azji. W szczególności eksport paliwa z Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Singapuru i Malezji wzrósł w październiku do najwyższego poziomu od ośmiu miesięcy — około 729 tys. ton. Wskazują na to dane Kpler cytowane przez Reuters.

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Jednocześnie wysokie koszty transportu morskiego ograniczają dostawy oleju opałowego z Europy do Azji, zaznaczyli traderzy.

Sygnał wystarczającej podaży

Benchmark Dubai również wykazuje oznaki, że rosnące przepływy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu po raz pierwszy od początku lipca przewyższają popyt. Na początku tygodnia listopadowy kontrakt Dubai był notowany około 2 dolary za baryłkę poniżej kontraktu grudniowego.

Taka struktura cen nazywa się contango: bliższy kontrakt kosztuje mniej niż kolejny. Według OilPrice był to pierwszy od lipca sygnał wystarczającej podaży ropy na Bliskim Wschodzie. Fizyczne przepływy z regionu stopniowo rosły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dzięki transportowi przez Cieśninę Ormuz oraz przeładunkom cargo ze statku na statek w Zatoce Omańskiej po przejściu tankowców przez cieśninę.

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