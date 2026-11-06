В Азии маржа переработки высокосернистого мазута (HSFO) на этой неделе упала до дисконта $2,29 за баррель. В понедельник она составляла премию $5,34 за баррель. Как сообщает OilPrice, рынок ослаб на фоне роста поставок нефтепродуктов с Ближнего Востока в азиатские центры спроса.

По оценке издания, результаты промежуточных выборов в США усилили ожидания возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Это может позволить увеличить перевозки нефтепродуктов через Ормузский пролив.

Рост экспорта из ОАЭ

Цены на мазут и маржи переработки находятся под давлением из-за улучшения поставок с Ближнего Востока в Азию. В частности, экспорт топлива из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах в направлении Сингапура и Малайзии в октябре вырос до максимума за восемь месяцев — примерно 729 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Kpler, приведенные Reuters.

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В то же время высокие расходы на морские перевозки сокращают поставки мазута из Европы в Азию, отметили трейдеры.

Сигнал достаточного предложения

Эталон Dubai также демонстрирует признаки того, что рост потоков сырой нефти с Ближнего Востока впервые с начала июля превышает спрос. В начале недели ноябрьский контракт Dubai торговался примерно на $2 за баррель дешевле декабрьского.

Такая структура цен называется контанго: ближний контракт стоит дешевле следующего. По данным OilPrice, это стало первым с июля сигналом достаточного предложения нефти на Ближнем Востоке. Физические потоки из региона постепенно росли в течение последних двух месяцев благодаря перевозкам через Ормузский пролив и перевалке грузов с судна на судно в Оманском заливе после прохождения танкерами пролива.

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