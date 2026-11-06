亚洲HSFO利润率跌至每桶2.29美元贴水——OilPrice

本周，亚洲高硫燃料油（HSFO）炼制利润率跌至每桶2.29美元的贴水。周一时，该利润率为每桶5.34美元的升水。正如OilPrice报道，随着中东石油产品对亚洲需求中心的供应增加，市场走弱。

该媒体评估认为，美国中期选举结果强化了市场对中东可能降温的预期。这可能允许增加经霍尔木兹海峡运输石油产品。

阿联酋出口增长

由于中东对亚洲的供应改善，燃料油价格和炼制利润率承压。尤其是，阿拉伯联合酋长国富查伊拉向新加坡和马来西亚出口的燃料在10月增至八个月高点，约为72.9万吨。路透社援引Kpler数据报道称。

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与此同时，贸易商指出，高昂的海运成本正在减少从欧洲到亚洲的燃料油供应。

供应充足的信号

Dubai基准也显示，中东原油流量的增长自7月初以来首次超过需求。周初，11月Dubai合约的交易价格比12月合约低约每桶2美元。

这种价格结构被称为期货升水：近期合约价格低于下一期合约。根据OilPrice的数据，这是自7月以来中东石油供应充足的首个信号。过去两个月，得益于经霍尔木兹海峡的运输，以及油轮通过该海峡后在阿曼湾进行的船对船货物转运，该地区的实物流量逐步增加。

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