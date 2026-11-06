W Stanach Zjednoczonych mali i średni detaliści przygotowują się do sezonu świątecznego w obliczu rosnących kosztów dostaw, które, jak twierdzą niektórzy sprzedawcy, mogą znacząco obniżyć ich zyski. Jak podaje CNBC, właścicielka firmy z Kansas City, Jenny Shields, płaciła w ubiegłym roku średnio około 4,50 dolara za etykietę pocztową, a w zeszłym miesiącu kwota ta niemal sięgnęła 6 dolarów za paczkę.

Shields, która sprzedaje akcesoria do włosów pod marką Evie Pearl Handmade, pobiera od klientów 6 dolarów za dostawę. Około 1,50 dolara z tej kwoty pokrywa materiały opakowaniowe, dlatego z powodu wzrostu kosztów przesyłki nie wychodzi już na zero i sama pokrywa część wydatków. Przedsiębiorczyni rozważa podniesienie opłaty za dostawę po raz pierwszy od sześciu lat, jednocześnie zaznaczając, że z powodu tych kosztów sprzedaż już zwolniła.

Przegląd warunków dostawy

CNBC zauważa, że wzrost cen paliw po lutowych atakach USA i Izraela na Iran podniósł koszty transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego. Amazon poinformował w trzecim kwartale o wzroście kosztów dostaw o 11% rok do roku. Według Freightos średnia światowa stawka za fracht lotniczy wynosi około 3,37 dolara za kilogram, czyli o 43% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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Todd Shelton, założyciel noszącej jego imię firmy odzieżowej w New Jersey, po raz pierwszy zaczął w tym tygodniu pobierać od klientów opłatę za przesyłkę zwrotną, odliczając ją od kwoty zwrotu pieniędzy. Mierzy się także ze wzrostem cen japońskiego denimu i tkanin z Portugalii. Firma pozostaje rentowna, jednak wyższe koszty zmniejszyły jej marżę.

Świąteczne dopłaty i popyt

UPS, FedEx i Poczta Stanów Zjednoczonych wprowadziły sezonowe dopłaty, których wysokość zależy od rodzaju paczki; będą one obowiązywać do końca okresu świątecznego. Takie dodatkowe opłaty są powszechne w szczycie sezonu, jednak w ostatnich latach rosły.

Jednocześnie amerykańska National Retail Federation oczekuje, że sprzedaż świąteczna do końca roku wzrośnie o 4,2% — do 1,01 bln dolarów, wobec 972 mld dolarów rok wcześniej. Aaron Cheris, szef globalnej praktyki handlu detalicznego w Bain & Company, zaznaczył, że część tego wzrostu wynika z inflacji: kupujący wydadzą więcej z powodu wyższych cen, a nie ze względu na zwiększenie liczby zakupów. Według jego oceny rekordowe koszty dostaw szczególnie obciążają małych sprzedawców, podczas gdy duże firmy mają przewagę dzięki długoterminowym kontraktom i własnym usługom dostawczym.

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