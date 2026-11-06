CNBC：美国小型零售商称配送成本大幅上涨

在美国，中小零售商正准备迎接节日销售季，但配送成本不断上涨。一些卖家表示，这可能会大幅削减其利润。CNBC报道称，堪萨斯城企业主珍妮·希尔兹去年平均每张邮寄标签支付约4.50美元，而上个月这一金额每个包裹几乎达到6美元。

希尔兹以Evie Pearl Handmade品牌销售发饰，向顾客收取6美元运费。其中约1.50美元用于包装材料，因此由于邮寄成本上涨，她已无法实现收支平衡，并自行承担部分费用。这位企业家正考虑六年来首次提高运费，同时指出，销售额已经因这些成本而放缓。

调整配送条款

CNBC指出，在美国和以色列2月袭击伊朗后，燃油价格上涨推高了海运、空运、铁路和公路运输的成本。亚马逊第三季度报告称，其配送成本同比增长11%。据Freightos数据，全球航空货运平均运价约为每公斤3.37美元，比去年同期高43%。

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新泽西州同名服装公司的创始人托德·谢尔顿本周首次开始向客户收取退货运费，并从退款金额中扣除该费用。他还面临日本牛仔布和葡萄牙面料价格上涨的问题。该公司仍保持盈利，但更高的成本压缩了其利润率。

节日附加费与需求

UPS、FedEx和美国邮政署已推出季节性附加费，具体金额取决于包裹类型；这些附加费将持续至节日期结束。此类额外收费在旺季较为常见，但近年来一直在上涨。

与此同时，美国全国零售联合会预计，到年底节日销售额将增长4.2%，达到1.01万亿美元，而一年前为9720亿美元。贝恩公司全球零售业务负责人阿伦·切里斯指出，部分增长可归因于通胀：消费者将因价格上涨而花费更多，而不是因为购买数量增加。按他的评估，创纪录的配送成本尤其给小型卖家带来压力，而大型公司则凭借长期合同和自有配送服务占据优势。

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