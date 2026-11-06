В США малые и средние ритейлеры готовятся к праздничному сезону на фоне роста стоимости доставки, который, по словам некоторых продавцов, может существенно сократить их прибыль. Как сообщает CNBC, владелица бизнеса из Канзас-Сити Дженни Шилдс в прошлом году платила в среднем около 4,50 доллара за почтовую этикетку, а в прошлом месяце эта сумма почти достигла 6 долларов за посылку.

Шилдс, которая продает аксессуары для волос под брендом Evie Pearl Handmade, взимает с покупателей 6 долларов за доставку. Около 1,50 доллара из этой суммы покрывает упаковочные материалы, поэтому из-за удорожания пересылки она уже не выходит в ноль и покрывает часть расходов самостоятельно. Предпринимательница рассматривает повышение тарифа на доставку впервые за шесть лет, одновременно отмечая, что из-за этих расходов продажи уже замедлились.

Пересмотр условий доставки

CNBC отмечает, что рост цен на топливо после февральских атак США и Израиля на Иран повысил стоимость морских, авиационных, железнодорожных и автомобильных перевозок. Amazon в третьем квартале сообщил об увеличении расходов на доставку на 11% в годовом выражении. По данным Freightos, средняя мировая ставка на авиаперевозки грузов составляет около 3,37 доллара за килограмм, что на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Тодд Шелтон, основатель одноименной компании по производству одежды в Нью-Джерси, на этой неделе впервые начал взимать с клиентов плату за обратную доставку, вычитая ее из суммы возврата средств. Он также сталкивается с ростом цен на японский деним и ткани из Португалии. Компания остается прибыльной, однако более высокие расходы сократили ее маржу.

Праздничные надбавки и спрос

UPS, FedEx и Почтовая служба США ввели сезонные надбавки, размер которых зависит от типа посылки; они будут действовать до завершения праздничного периода. Такие доплаты привычны в пик сезона, однако в последние годы они росли.

В то же время Национальная федерация розничной торговли США ожидает, что праздничные продажи к концу года вырастут на 4,2% — до 1,01 трлн долларов против 972 млрд долларов годом ранее. Руководитель глобальной практики ритейла Bain & Company Аарон Черис отметил, что часть этого прироста объясняется инфляцией: покупатели будут тратить больше из-за более высоких цен, а не из-за увеличения объемов покупок. По его оценке, рекордные расходы на доставку особенно давят на небольших продавцов, тогда как крупные компании имеют преимущество благодаря долгосрочным контрактам и собственным службам доставки.

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