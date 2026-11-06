We Francji kandydat na prezydenta Jean-Luc Mélenchon przedstawił program, który zakłada gruntowną rewizję zasad Unii Europejskiej oraz gotowość do niestosowania się do norm UE, które utrudniałyby realizację jego polityki. Poinformowało o tym Politico Europe.

Rewizja zasad UE

Lider partii Francja Nieugięta proponuje „nowy ład” dla Europy. Jego platforma zakłada rewizję traktatów założycielskich UE oraz odejście od kluczowych części zasad bloku, w tym ograniczeń dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego.

Mélenchon chce również zawiesić zasady konkurencji dla usług publicznych w energetyce, transporcie i telekomunikacji, a także złagodzić przepisy dotyczące pomocy państwa. W programie stwierdzono, że jego natychmiastowe wdrożenie na poziomie krajowym wymagałoby konfrontacji z instytucjami europejskimi.

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Negocjacje i możliwe referendum

W dokumencie stwierdzono, że do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zmiany traktatów zwolennicy Mélenchona zamierzają negocjować z partnerami i równocześnie nie stosować się do zasad, które blokowałyby ich program. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, planują poddać je pod referendum.

Według oceny Politico propozycje te prawdopodobnie spotkają się z oporem partnerów Francji w Radzie Europejskiej, gdzie dominują bardziej konserwatywni przywódcy. Osobno platforma zakłada demokratyczną kontrolę nad Europejskim Bankiem Centralnym oraz wykorzystanie jego możliwości do finansowania transformacji ekologicznej i społecznej.

Polityka fiskalna stała się jednym z głównych tematów przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku: dług publiczny Francji wynosi 117,5% PKB, a deficyt budżetowy przekracza 5%.

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