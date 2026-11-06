在法国，总统候选人让-吕克·梅朗雄提出了一项计划，该计划 предусматривает从根本上修订欧盟规则，并准备不遵守妨碍其政策实施的欧盟规范。Politico Europe对此进行了报道。

修订欧盟规则

“不屈法国”党领导人提出为欧洲达成一项“新协议”。他的纲领 предусматривает修订欧盟创始条约，并放弃欧盟规则的关键部分，包括对公共债务和预算赤字的限制。

梅朗雄还希望暂停适用于能源、交通和电信领域公共服务的竞争规则，并放宽有关国家援助的规范。该计划指出，立即在国家层面实施这一计划将需要与欧洲机构对抗。

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谈判与可能的公投

文件称，在就修改条约达成协议之前，梅朗雄的支持者打算与伙伴进行谈判，同时不遵守会阻碍其计划的规则。如果达成协议，他们计划将其提交公投。

Politico评估称，这些提议可能会遭到法国在欧洲理事会中的伙伴反对，那里以较为保守的领导人为主。该纲领还 предусматривает对欧洲中央银行进行民主监督，并利用其能力为环境和社会转型提供资金。

财政政策已成为2027年总统选举前的核心议题之一：法国公共债务占国内生产总值的117.5%，预算赤字超过5%。

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