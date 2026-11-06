Во Франции кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон представил программу, предусматривающую коренной пересмотр правил Европейского Союза и готовность не выполнять нормы ЕС, которые будут препятствовать реализации его политики. Об этом сообщает Politico Europe.

Пересмотр правил ЕС

Лидер партии «Непокорённая Франция» предлагает «новую сделку» для Европы. Его платформа предусматривает пересмотр учредительных договоров ЕС, отказ от ключевых частей правил блока, в частности ограничений на государственный долг и бюджетный дефицит.

Меланшон также хочет приостановить действие правил конкуренции для государственных услуг в энергетике, транспорте и телекоммуникациях, а также смягчить нормы о государственной помощи. В программе отмечается, что её немедленная реализация на национальном уровне потребует противостояния с европейскими институтами.

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Переговоры и возможный референдум

В документе сказано, что до достижения договорённости об изменении договоров сторонники Меланшона намерены вести переговоры с партнёрами и параллельно не выполнять правила, которые будут блокировать их программу. Если соглашение будет достигнуто, его планируют вынести на референдум.

По оценке Politico, эти предложения, вероятно, столкнутся с сопротивлением партнёров Франции в Европейском совете, где преобладают более консервативные лидеры. Отдельно платформа предусматривает демократический контроль над Европейским центральным банком и использование его возможностей для финансирования экологического и социального перехода.

Финансовая политика стала одной из центральных тем перед президентскими выборами 2027 года: государственный долг Франции составляет 117,5% ВВП, а бюджетный дефицит превышает 5%.

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